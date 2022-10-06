Північна Корея запустила ще дві ракети в напрямку Японії: які наслідки

У четвер, 6 жовтня, збройні сили тоталітарної КНДР запустили дві балістичні ракети в бік Японського моря. Від кінця вересня це вже шостий запуск ракет, під час попереднього випробування ракета пролетіла над територією Японії.

Як повідомляє агентство Kyodo, обидва снаряди впали за межами виключної економічної зони Японії.

Міністр оборони Ясуказу Хамада повідомив японським журналістам, що балістичні ракети пролетіли від 350 до 800 кілометрів на максимальній висоті від 50 до 100 км.

Запуски відбулися через кілька днів після того, як Пхеньян вперше за п’ять років запустив балістичну ракету над Японським архіпелагом. Загалом це вже шостий запуск ракет Північною Кореєю від кінця вересня.

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Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда розкритикував неодноразові ракетні обстріли з боку Північної Кореї протягом короткого проміжку часу як "абсолютно неприйнятні".

У КНДР пояснили цей запуск відповіддю на недавні спільні військові навчання, проведені Південною Кореєю та Сполученими Штатами, під час яких теж відбувалися ракетні випробування.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї також оприлюднило заяву, в якій засудило Сполучені Штати за те, що вони винесли на обговорення Ради Безпеки ООН “справедливі заходи протидії Корейської народної армії у відповідь на спільні навчання Південної Кореї та США”.

Нагадаємо, раніше Північна Корея випустила ракету в напрямку найпівнічнішого головного острова Японії Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі. Японський уряд тоді видав попередження, закликаючи жителів Хоккайдо та Аоморі залишатися в будівлях.

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