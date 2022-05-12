Північна Корея запустила вже третю за тиждень балістичну ракету

Північна Корея 12 травня провела новий запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря.

За даними Генштабу Південної Кореї, це був уже 16-й запуск ракети КНДР від початку 2022 року, та третій – від 4 травня.

Про це повідомляє Yonhap.

Зауважимо, що всього два дні тому відбулася інавгурація президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який пообіцяв відновити діалог з КНДР.

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Нагадаємо, 17 квітня Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову зброю, що значно покращить її тактичні ядерні можливості. До цього моменту КНДР вже п’ять років не проводила ядерних випробувань та підірвала тунелі на своєму ядерному полігоні Пунг’єрі. Проте за даними супутників, ведуться роботи з відновлення тунелів.

Додамо, що в березні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав державне космічне агентство і заявив, що розвідувальний супутник, який створюється в його країні, призначений для збору інформації про військових США в регіоні та їх "васальних сил".

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