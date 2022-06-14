Північна Корея завершила підготовку до ядерного випробування: США обіцяють швидку відповідь

Проведення сьомого за рахунком ядерного випробування в КНДР може змінити “військову позицію” Сполучених Штатів.

Сполучені Штати та їхні союзники готують “швидку” відповідь на нове ядерне випробування Північної Кореї, включно з переглядом своєї “військової позиції”.

Про це повідомив у понеділок, 13 червня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Південної Кореї Паком Чіном.

"Північна Корея завершила підготовку до чергового ядерного випробування, і я вважаю, що для вжиття заходів їй потрібно лише політичне рішення", - сказав Ентоні Блінкен.

За оцінками Держсекретаря США, сьоме за рахунком, а також перше від 2017 року ядерне випробування в КНДР призведе до нових "міжнародних санкцій".

"Ми перебуваємо в дуже тісному контакті з нашими найближчими союзниками і партнерами, Південною Кореєю, а також Японією та іншими, щоб мати можливість швидко реагувати", - додав він.

Блінкен також наголосив, що США готові адаптувати свою військову позицію в короткостроковій і довгостроковій перспективі. "Ми готуємося до всіх сценаріїв” , - попередив держсекретар США.

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Раніше у Вашингтоні заявляли, що Північна Корея, яка значно збільшила останнім часом кількість запусків балістичних ракет, зокрема міжконтинентальних, збирається порушити мораторій на ядерні випробування.

Ентоні Блінкен пообіцяв підтримувати “тиск” до тих пір, поки лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не змінить свою думку, але в той же час запевнив, що Сполучені Штати залишаються готовими до прямого діалогу “без попередніх умов”.

За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Пака Чіна, КНДР перебуває на роздоріжжі - або проведе випробування і вибере глибшу міжнародну ізоляцію, або піде до більшого діалогу.

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Нагадаємо, у середу, 25 травня, під час завершення візиту президента США Джо Байдена до Азії збройні сили КНДР здійснили запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

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