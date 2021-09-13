Північна Корея заявила про успішні випробування ракети великої дальності

Ракета нібито вразила ціль з відстані 1,5 тис. кілометрів.

У Корейській Народно-Демократичній Республіці у вихідні успішно провели випробування нової крилатої ракети великої дальності.

Про це із посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) у понеділок, 13 вересня, повідомляє Yonhap.

Зазначається, що розробка "стратегічної зброї великого значення" відбувалася впродовж двох років.

"Випробування частин ракети, тяги двигуна до землі, різні льотні випробування, контрольно-навігаційні випробування, випробування потужності боєголовки тощо були проведені успішно", - заявили у KCNA.

Як пише ABC News, ракета нібито вразила ціль з відстані 1,5 тис. кілометрів.

Нещодавно Північна Корея провела військовий парад з нагоди 73-ї річниці заснування комуністичної держави. Судячи з фотографій у державних ЗМІ, у ньому взяли участь пожежні машини, трактори, також влаштували салют.

Лідер КНДР закликав посилити ядерний потенціал країни

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання