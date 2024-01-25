Північна Корея заявила, що провела випробування нової стратегічної крилатої ракети

Північна Корея випробувала нову стратегічну крилату ракету. Втім, невідомо як далеко пролетіла вона.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні медіа КНДР.

Зазначається, що ракета має назву Pulhwasal-3-31. Повітряна ціль тільки розробляється. У Пхеньяні наголошують, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн, а також це "не має нічого спільного" з регіональною ситуацією. Випробування також були частиною процесу поновлення системи озброєнь країни

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя близько 7 години ранку. Своєю чергою, південнокорейський міністр оборони Шін Вон Сік назвав ці запуски серйозною загрозою для своєї країни.

ЗМІ зазначають, що це був перший відомий запуск крилатої ракети КНДР від вересня минулого року, коли країна запустила дві стратегічні крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок у бік Жовтого моря.

Північна Корея провела перше випробування крилатої ракети з можливістю ядерного удару у вересні 2021 року. Цей вид зброї зазвичай викликає менший інтерес, ніж балістика, бо вона прямо не заборонена резолюцією Ради Безпеки ООН. Втім, крилаті ракети середньої дальності наземного удару становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети та є серйозним викликом для Південної Кореї.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Північна Корея запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря. Повітряні цілі впали у воду між Корейським півостровом та Китаєм.

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