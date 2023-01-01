Північна Корея зміцнює свій ядерний потенціал: Кім Чен Ин замовив нову міжконтинентальну ракету

Північна Корея має намір продовжувати активно нарощувати та розвивати свій ядерний арсенал. Лідер країни Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Так, на засіданні правлячої Робітничої партії Кім Чен Ин наголосив на необхідності забезпечити "переважну військову міць" для захисту свого суверенітету та безпеки.

Кім Чен Ин звинуватив Вашингтон і Сеул у спробах "ізолювати та задушити" Пхеньян за допомогою ядерних ударних засобів США, які постійно розгортаються в Південній Кореї, назвавши це "безпрецедентним в історії людства".

Він пообіцяв розробити нову міжконтинентальну балістичну ракетну систему, “основним завданням якої буде завдання швидкого ядерного контрудару”. Кім зауважив, що Південна Корея стала “нашим безумовним ворогом”, залученим до “безвідповідальної та небезпечної військової розбудови”.

"Ситуація, що склалася, вимагає подвоєних зусиль для значного зміцнення військової мускулатури... у відповідь на тривожні військові кроки США та інших ворожих сил", - йдеться у повідомленні KCNA.

За словами Кім Чен Ина, Південна Корея стала "нашим безсумнівним ворогом", оскільки вона "схильна до необачного та небезпечного нарощування озброєнь" і ворожих військових дій.

Нагадаємо, влада КНДР 31 грудня знову здійснила запуск балістичної ракети у бік акваторії Східного моря.

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