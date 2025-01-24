Північна Корея знову відправить своїх військових до РФ: Сеул зробив заяву

Перші північнокорейські військові відправилися до Росії чотири місяці тому.

Цілком ймовірно, що Північна Корея планує незабаром відправити додатковий військовий контингент до Російської Федерації. Ці солдати КНДР братимуть участь у бойових діях проти ЗСУ на війні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї.

У комітеті заявили про можливість відправлення Пхеньяном до РФ нових військовослужбовців, незважаючи значні втрати північнокорейських сил у війні Росії проти України.

"Оскільки минуло чотири місяці від відправлення військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправлення військ", - розповіли у південнокорейському військовому відомстві.

Втім, в JCS не уточнюють, яких ще подальших заходів може вжити Пхеньян. Разом з тим у Сеулі інформують про те, що КНДР також готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР), хоча жодних ознак негайних дій для таких заходів не було помічено.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що диктатор КНДР Кім Чен Ин передасть РФ нову партію балістичних ракет. Ймовірно, російська армія отримає ще й північнокорейські гаубиці.

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