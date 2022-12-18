Північна Корея знову запустила балістичну ракету - AP

Північна Корея знову випустила балістичну ракету біля східного кордону країни, повідомили офіційні особи Республіки Корея та Японії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР запустила ракету в неділю вранці, але подробиць пуску, та де впала ракета, не повідомлялося.

Також пуск ракети Північною Кореєю підтвердили у премʼєрміністра Японії.

Пуск ракети відбувся після того, я у Пхеньяні заявили, що провели випробування твердопаливного двигуна високої тяги для нової зброї, яка може досягати території США.

КНДР останнім часом доволі часто проводить випробувальні запуски ракет. Експерти вважають, що у майбутньому КНДР буде використовувати зброю як один з важелів, щоб домогтися послаблення санкцій та інших поступок за сторони Вашингтона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея розробляє нову міжконтинентальну балістичну ракету з твердим паливом.

Крім того, ми раніше інформували, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском міжконтинентальної ракети та привів на полігон свою 9-річну доньку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.