Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Наразі південнокорейські військові проводить аналіз дальності, висоти та швидкості польоту снаряда.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

За даними агентства, отриманими від Комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету, яку не вдалося встановити. Журналісти NHK припускають, що найімовірніше ракета впала за межами економічної зони Японії.

Востаннє Пхеньян запустив вісім балістичних ракет малої дальності в червні.

Нагадаємо, 17 квітня Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову зброю, що значно покращить її тактичні ядерні можливості. До цього моменту КНДР вже п’ять років не проводила ядерних випробувань та підірвала тунелі на своєму ядерному полігоні Пунг’єрі.

КНДР запустила четверту ракету в бік Японського моря | Новини світу