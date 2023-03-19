Північна Корея знову запустила балістичну ракету в бік Японського моря: США піднімали винищувачі

Це вже треті ракетні випробування КНДР від 12 березня.

Північна Корея, сьогодні, 19 березня, запустила балістичну ракету малої дальності в напрямку моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на японських та південнокорейських військових.

Ракету було запущено з полігону Донгчангрі. Вона піднялася на висоту 50 км і подолала відстань 800 кілометрів. За інформацією японської берегової охорони, об'єкт впав у море між Корейським півостровом і Японією.

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Після того, як ракета впала, берегова охорона Японії попередила всі судна чекати подальшої інформації, не наближатися до предметів, що впали і повідомляти про будь-що підозріле.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що військові посилили спостереження та пильність у рамках підготовки до додаткових запусків, "підтримуючи при цьому стан повної готовності завдяки тісній співпраці зі США".

Незабаром після запуску Міністерство оборони Південної Кореї також повідомило, що США розгорнули стратегічні бомбардувальники B-1B для спільних повітряних навчань, які, за словами Сеула та Вашингтона, проводять для посилення розширеного стримування.

Останні випробування Пхеньяна збігаються з весняними спільними військовими навчаннями між Сполученими Штатами та Південною Кореєю – найбільшими військовими навчаннями, які союзники проводили за останні п’ять років.

Напередодні 11-денних навчань "Щит свободи" Північна Корея погрожувала вжити "найжорсткіших заходів проти найжорстокіших змов США та їх союзників".

Це вже треті ракетні випробування КНДР від 12 березня. Також цього року Північна Корея проводила ракетні випробування 1 січня, 19 та 20 лютого. У 2022 році КНДР запустила більше ракет, ніж будь-коли, провівши понад 50 ракетних випробувань, незважаючи на протестні резолюції Радбезу ООН.

Нагадаємо, що Північна Корея за добу зібрала 800-тисячну армію для війни проти США. За словами лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, мета його країни – мати найпотужнішу ядерну силу у світі.

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