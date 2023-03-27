Північна Корея знову запустила ракету в бік Японії

У Північній Кореї здійснили пуск балістичної ракети в бік Японського моря.

Про це повідомляє Yonhap.

За попередньою інформацією, одна із ракет впала за межами виняткової економічної зони Японії.

Берегова охорона країни закликала морські та повітряні судна стежити за інформацією.

"Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що військові аналізують пов'язані з цим деталі, включаючи відстань польоту ракети і падіння", ‒ йдеться у повідомленні.

Влада КНДР поки не коментувала повідомлення про запуски ракет. У Пентагоні заявили, що США знають про запуск двох північнокорейських балістичних ракет, але не бачать безпосередньої загрози собі та союзникам.

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування нещодавно розробленої міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили, що його країна має ще одну "надійну і максимально потужну" зброю для стримування зовнішніх загроз, зокрема, США.

Залякування КНДР: у відповідь на навчання США Північна Корея запустила балістичну ракету

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