Північна Корея знову здійснила запуск балістичної ракети

Запуск ракети відбувся після погроз зі сторони КНДР завдати "жорстокішу" військову відповідь США

КНДР запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря.

Про це повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

У Північній Кореї запуск ракети пов'язали з тим, що нібито США нарощують свою військову присутність у регіоні.

У Південній Кореї зафіксували пуск ракети з території КНДР, але не повідомили подробиць, куди вона летіла та де впала.

Зазначимо, що останні часом Пхеньян почав активно запускати балістичні ракети та постійно погрожує США та Південній Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США обіцяють почати "оборонні дії", якщо КНДР не припинить ядерні випробування.

Крім того, ми раніше інформували, що США та Японія розпочали масштабні військові навчання.

Читайте також: