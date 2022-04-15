Північна Македонія оголосила ще шістьох російських дипломатів персонами нон ґрата та висилає з країни

Північна Македонія оголосила ще шістьох російських дипломатів персонами нон ґрата та висилає з країни

Протягом наступних п'яти днів російські дипломати мають залишити Північну Македонію.

МЗС Північної Македонії вдруге видворяє російських дипломатів від початку повномасштабного вторгнення рф до України. Цього разу зовнішньополітичне відомство оголосило персонами нон ґрата ще шістьох представників посольства рф.

Про це повідомляє північномакедонське агентство Meta.

Як зазначає Міністерство закордонних справ, до дипвідомства викликали посла Російської Федерації Сергєя Базнікіна для вручення дипломатичної ноти, якою шістьох дипломатів у посольстві Російської Федерації в Скоп'є визнано персонами нон грата. Протягом наступних п'яти днів російські дипломати мають залишити територію Республіки Північна Македонія.

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"За інформацією, отриманою від компетентних органів, зазначені особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

Вперше російських дипломатів вислали 28 березня на тих самих підставах. Тоді видворили з країни п'ять представників посольства рф в Північній Македонії.

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