Північна Македонія передала Україні літаки Су-25, які купила в України 2001 року – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, це саме ті чотири штурмовики Су-25, які Македонія купила в України 2001 року під час конфлікту з албанськими повстанцями.

Північна Македонія начебто передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва 2001 року.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, проте Міністерство оборони Північної Македонії не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

"Точні деталі передавання, їхній зміст і пояснення будуть розсекречені та прозоро опубліковані. Рішення, прийняті на цю мить, не завдають шкоди боєготовності нашої армії", – йдеться в повідомленні.

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У четвер новинний портал MKD.MK з посиланням на неназвані джерела повідомив, що літаки СУ-25 були відправлені до України "протягом останніх кількох днів".

"Цей тип застарілої зброї нам не стане в нагоді, тому що ця військова техніка не використовувалася роками. Замість того, щоб її знищити, краще передати Україні, оскільки під час конфлікту 2001 року вона була однією з небагатьох країн, які постачали зброю македонській армії", – вважає Стоянче Ангелов, учасник бойових дій 2001 року.

За інформацією ЗМІ, це саме ті чотири штурмовики Су-25, які Македонія купила в України 2001 року під час конфлікту з албанськими повстанцями. Тоді більшість країн відмовилися допомагати маленькій балканській державі, яка могла втратити свою незалежність, і лише тодішній президент України Леонід Кучма наважився продати вкрай необхідні для Скоп'є літаки й гелікоптери.

Літаки Су-25 призначені для безпосередньої підтримки піхоти. Під час конфлікту з албанськими повстанцями вони здійснили кілька бойових вильотів на підтримку наземних дій македонських сил безпеки. Після закінчення конфлікту пізніше того ж року ці чотири літаки були практично зняті з експлуатації 2004 року і відтоді залишалися на військовій базі в аеропорту Скоп'є.

У червні 2022 року північно-македонська "Ліва партія" заявила, що Су-25 почали ремонтувати й перевіряти для передачі Україні за участі українських інженерів.

Раніше повідомлялося, що Північна Македонія передає Україні танки Т-72.

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