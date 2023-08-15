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Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України — Зеленський подякував

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України — Зеленський подякував

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Загалом приєдналися вже 15 країн.

Північна Македонія стала 15 державою, яка долучилась до декларації лідерів "Великої сімки" про безпекові зобов’язання стосовно України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що країни G7 на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Перед Північною Македонією до декларації G7 приєдналась Греція.

Ба більше, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі США та Британією.

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Дата публікації
Перегляди
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