“Північний потік-2” буде зупинено: у США попередили про наслідки російського вторгнення в Україну

“Північний потік-2” буде зупинено: у США попередили про наслідки російського вторгнення в Україну

У Держдепі сподіваються на продовження переговорів з Москвою.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу “Північний потік-2”, якщо Росія нападе на Україну.

Про це представниця Держдепу США говорила під час брифінгу в четвер, 26 січня.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, то так чи інакше "Північний потік-2" не запрацює", - сказала Вікторія Нуланд.

Водночас вона висловила сподівання на продовження переговорів з Москвою після того, як в Кремлі вивчать відповіді США на вимоги щодо так званих “гарантій безпеки” в Європі.

Раніше таку ж заяву про "Північний потік-2" зробив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс в ефірі радіостанції NPR.

Поки російський газопровід ще не введений в дію, остаточна реалізація проєкту стала для США, Німеччини та трансатлантичної спільноти інструментом тиску на Росію.

Нагадаємо, 13 січня у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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