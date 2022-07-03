"Північний потік-2 був помилкою": Штайнмаєр заявив про початок нової ери через війну Росії проти України

"Північний потік-2 був помилкою": Штайнмаєр заявив про початок нової ери через війну Росії проти України

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про початок нової ери у світі через війну Росії проти України.

Також він визнав, що його лобіювання "Північного потоку-2" було явною помилкою.

Про це пише DW.

Штайнмаєр зазначив, що через війну в Україні світові потрібна економічна, військова та політична переорієнтації.

За словами президента Німеччини війна проти України стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін", а наслідки цього є не передбачувані й уникнути цього нікому не вдасться. Він додав, що метою Німеччини повинна стати економічна незалежність від авторитарних держав. Також потрібно шукати нових партнерів у світі. На його думку, такими можуть стати країни Африки, Сінгапур та Індонезія.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - сказав президент.

Нагадаємо, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент РФ Володимир Путін давно планував напад на Україну, а рішення про саме вторгнення ухвалив щонайменше за рік до нього.

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