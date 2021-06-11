"Північний потік-2": Меркель планує запропонувати "перетворити Україну на експортера водню"

У Німеччини є своє бачення "розрядки конфлікту" навколо будівництва газопроводу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готується до візиту у США, щоб обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української ГТС.

Про це йдеться у матеріалі німецького видання Handelsblatt із посиланням на власні джерела.

Влада Німеччини готова запропонувати адміністрації Байдена кілька варіантів "розрядки конфлікту" навколо будівництва газопроводу. Зокрема, "німецька концепція спрямована на те, щоб зробити допомогу, яку Німеччина надає Україні, більш помітною".

Як пише видання, Меркель хоче запропонувати "перетворити Україну на експортера водню", що відповідає меті ЄС щодо зниження впливу на клімат.

"Ідея полягає у тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів. Однак необхідні значні інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику, щоб український водень можна було виробляти без шкоди для клімату. Для цього Києву потрібна (фінансова) допомога", - пише видання.

Дата візиту ще не призначена - це може бути липень або серпень, наразі тривають консультації про його зміст.

Нагадаємо, у Держдепі запевняють, що США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2". У США виступають проти газопроводу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання