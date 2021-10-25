"Північний потік-2" не запрацює до весни 2022 року – Держдеп США

"Північний потік-2" не запрацює до весни 2022 року – Держдеп США

Путін "наближається" до того, щоб використовувати газ як політичну зброю.

У Держдепі США вважають, що російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року тому що, його сертифікація Німеччиною та Єврокомісією може затягнутися до весни.

Про це заявив 25 жовтня на брифінгу радник Держдепу США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "наближається" до того, щоб використовувати газ як політичну зброю. Він підкреслив, Росія в змозі збільшити видобуток газу, а отже і його поставки, аби знизити ціну в Європі. Для цього їй треба "постачати блакитне паливо через ті газопроводи, які вже діють".

"Президент Росії Володимир Путін наближається до використання природного газу як політичного інструменту. І якщо Росія має запаси газу для цього трубопроводу, то вона мусить збільшити постачання в Європу", - сказав він.

Як повідомлялося, перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" повністю заповнена технічним газом.

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