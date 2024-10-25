Північнокорейські війська в Україні викликають головний біль у Китаю – Foreign Policy

Пхеньян є номінально ідеологічним партнером Пекіна, але їхні стосунки давно напружені, пише Foreign Policy.

Направлення військ армії КНДР на війну Росії проти України непокоїть Китай.

Про це пише Foreign Policy.

Зазначається, що цього тижня Китай та Індія оголосили про угоду щодо зменшення напруженості та відновлення взаємного патрулювання вздовж спірного кордону.

"Це приємна новина для Пекіна, але останнім часом його найнеприємнішими сусідами стали його давні друзі: Північна Корея та М’янма викликають хвилювання та навіть гнів серед китайських чиновників", – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Китай офіційно не прокоментував нещодавні повідомлення про те, що північнокорейські війська прямують в Україну, щоб воювати на боці Росії, але "це викликає справжнє занепокоєння в Пекіні".

"Китай намагався одночасно запропонувати риторичну – і певною мірою матеріальну – підтримку Росії, не руйнуючи її зв’язків із Заходом. Дії Північної Кореї, безумовно, переходять цю межу", – пише Foreign Policy.

Автори підкреслюють, що Північна Корея є єдиним договірним союзником Китаю, а їхня угода про взаємну оборону датується 1961 роком. Водночас Пхеньян є номінально ідеологічним партнером Пекіна, але їхні стосунки "давно позначаються напругою".

"Мешканці Північної Кореї обурюються тим, що Китай позиціонує себе як старшого комуністичного брата для меншої нації – приблизно так само, як китайці почали обурюватися на Радянський Союз", – пишуть автори.

За зачиненими дверима, як пише Foreign Policy, лідери Північної Кореї іноді повторюють те, що Японія є "столітнім ворогом", тоді як Китай є "тисячолітнім ворогом", маючи на увазі історичний імперіалізм Китаю на Корейському півострові. Лідер КНДР Кім Чен Ин нібито сам використав подібне формулювання.

"Новина про Україну також з’явилась на тлі того, що китайські експерти висловлюють стурбованість зростанням агресії Північної Кореї проти Південної Кореї. Частково це занепокоєння полягає в тому, що тепер Пхеньян може використати потребу Москви в союзниках, щоб використати Кремль проти Пекіна, зменшуючи і без того обмежені важелі впливу Китаю на Північну Корею", – резюмує видання.

Нагадаємо, у Пхеньяні зробили заяву щодо відправлення військ на війну проти України. Пхеньян назвав це "безпідставними стереотипними чутками". Тим часом північнокорейська влада заявила, що її відносини з Росією є "легітимними і спроможними до співпраці".

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