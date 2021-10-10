Пів сотні загиблих та 69 зниклих: на річці Конго потонуло судно

Вижити вдалося 39 людям.

На річці Конго потонуло імпровізоване судно, щонайменше 51 людина загинула.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що окрім підтверджених жертв, ще 69 людей вважаються зниклими безвісти. За словами прессекретаря губернатора провінції Монгала Демократичної Республіки Конго Нестора Магбадо, вижили 39 людей. Він додав, що пошуково-рятувальні операції тривають, але зникають надії на те, що можна буде знайти більше тих, хто вижив.

Також читайте Із затонулого в Білому морі судна врятувалася молода пара, але хепіенду не сталося

Причиною аварії могла бути "перевантаженість, посилена поганою погодою" в нічний час. Провінційна влада оголосила триденний траур з понеділка.

Як повідомляється, причиною аварії могла бути "перевантаженість, підсилена поганою погодою" в нічний час.

Провінційна влада оголосила триденну жалобу з понеділка.

Аварії на суднах - звичайна справа в країні, оскільки судна часто перевантажені пасажирами і вантажами. Більшість пасажирів, які подорожують на суднах, також часто не носять рятувальних жилетів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання