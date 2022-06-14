Півтора мільярда доларів щомісяця: у США озвучили можливий розмір допомоги українському урядові

За останні три місяці США виділили на допомогу Україні, у тому числі на військову, близько $53,6 млрд.

Перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган заявив про готовність спрямовувати $1,5 млрд щомісяця на підтримку роботи уряду України.

Про це він сказав у понеділок, 13 червня, на конференції у Центрі імені Вудро Вільсона у Вашингтоні.

За словами чиновника Держдепу, у середньостроковій перспективі зусилля США зосереджені зокрема на підтримці безперервної роботи українського уряду.

"Ми вже виділили мільярд доларів на це... І у нас є ще приблизно $1,5 млрд на місяць протягом наступних чотирьох-п'яти місяців", - заявив Хоган.

За його словами, упродовж останніх трьох місяців США виділили на допомогу Україні, у тому числі на військову, близько $53,6 млрд.

"Я можу сказати, що це найбільш масштабна допомога, яку ми надавали Європі з часів плану Маршалла. І у США ми продовжуємо спостерігати потужну підтримку обома партіями зусиль в Україні та в регіоні загалом", - додав Хоган.

Нагадаємо, у межах пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом США Джо Байденом 21 травня, $1 млрд вже прибув до України.

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