Півтори сотні байкерів влаштували масову бійку і зірвали фестиваль: є загиблий і поранені

Півтори сотні байкерів влаштували масову бійку і зірвали фестиваль: є загиблий і поранені

Через цей інцидент мер міста у Франції скасував продовження “ковбойського” фестивалю.

У суботу, 18 вересня, під час фестивалю “Американський салун” в місті Тарб на південному заході Франції сталася масова бійка за участю 150 байкерів, під час якої одна людина загинула, а ще двоє отримали ножові поранення.

Про це повідомило французьке видання cnews.

Інцидент стався у виставковому парку, де відкрився фестиваль "Американський салун" з музикою в стилі кантрі, виставкою татуювань і турніром з покеру.

Поліція встановлює причини і призвідників бійки. Підозрюваний, який, як припускає поліція, завдав потерпілим ножові поранення, втік і його розшукують.

Мер міста Тарба Жерар Тремеже розпорядився негайно припинити фестиваль, висловивши жаль за тим, що дійство, на яке так довго чекали під час дії карантинних обмежень, доведеться припинити.

Нагадаємо, раніше у Німеччині масштабною бійкою фанатів двох команд завершився матч регіональної ліги.

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