Півтори сотні дельфінів викинулися на берег: влада Австралії ухвалила складне рішення

157 малих косаток викинулися на берег в австралійському штаті Тасманія. Несприятлива погода та важкодоступність місця не залишили шансів на порятунок тих, хто вижив.

Влада Австралії була змушена дозволити евтаназію близько 90 малих косаток, які вижили після масового викиду на берег на віддаленому пляжі в штаті Тасманія. Група експертів на місці події заявила, що складні умови унеможливили їх порятунок і повернення в океан.

Про це пише ВВС.

Зграя малих касаток, що викинулася на берег Тасманії, налічувала 157 особин. Через кілька годин після трагедії частина з них загинула, загрузнувши в піску. Трохи менше сотні особин, що вижили, людям так і не вдалося повернути в океан через їх великий розмір, сильний прибій і відсутність спеціального обладнання, яке не змогли доставити на цю важкодоступну ділянку узбережжя.

Морський біолог Кріс Карліон повідомив журналістам, що це місце, розташоване приблизно за 300 км від міста Лонсестон, надзвичайно важкодоступне і туди вкрай складно доставити якесь рятувальне обладнання.

"Це, можливо, найскладніше місце, яке я бачив за 16 років роботи в цій ролі в Тасманії. Ми говоримо про дуже нерівну, круту, односмугову дорогу, що веде до ділянки. Ми можемо пропустити туди повнопривідні автомобілі, але не більше", — сказав він.

Група експертів спробувала вручну перемістити двох дельфінів, але ослаблені та налякані тварини не змогли подолати смугу сильного прибою.

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"Малі касатки просто не можуть подолати прибій, щоб вибратися у відкрите море. Вони просто розвертаються та повертаються до пляжу", — розповіла Шеллі Грем зі Служби парків та дикої природи Тасманії.

Оскільки прогнозовані погодні умови на найближчі два дні були схожими, експерти-ветеринари з дикої природи прийняли важке рішення про евтаназію китів, що залишилися.

"Чим довше ці тварини залишаються на березі, тим довше вони страждають. Усі альтернативні варіанти виявилися безуспішними, евтаназія завжди залишається крайнім заходом", — сказав доктор Карліон.

Влада попросила населення уникати відвідування цього місця, оскільки поблизу вирують лісові пожежі, а під'їзні шляхи обмежені.

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За останні роки в Тасманії сталося кілька випадків масового викиду морських тварин на берег, зокрема й найбільша така трагедія за всю історію країни, коли в 2020 році близько 470 чорних дельфінів викинулися на берег південніше в гавані Маккуорі. Тоді загинуло близько 350 тварин, попри зусилля рятувальників.

Проте малі косатки не викидалися масово на берег уже понад 50 років. Офіцер зі зв'язків із громадськістю Департаменту Брендон Кларк сказав, що останній такий випадок був у 1974 році. Тоді на берег викинулась зграя із 160 малих касаток.

Малі косатки є одним із найбільших видів дельфінів у світі. Вони можуть вирости до 6 м та важити 1,5 тонни. Як і інші кити, малі касатки живуть великими зграями. У разі викиду на берег і без втручання людини, як правило, гине більша частина зграї.

Понад 80% випадків викиду австралійських китів на берег відбувається у Тасманії — часто на її західному узбережжі. Існує низка теорій такої поведінки китів. Деякі експерти кажуть, що причинами можуть бути дезорієнтація, спричинена гучними звуками, хвороба, старість, травми, втеча від хижаків та сувора погода. Інші вважають, що одна особина може помилково привести до берега всю зграю.

Нагадаємо, у квітні 2024 року понад 100 китів викинулися на берег на західному узбережжі Австралії. Більшість із них врятували, проте 28 ссавців загинули.

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