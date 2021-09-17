Плакав й істерично верещав: у США матір з 2-річним сином зняли з рейсу через відмову дитини одягати маску (відео)

Плакав й істерично верещав: у США матір з 2-річним сином зняли з рейсу через відмову дитини одягати маску (відео)

Під час авіаперельоту 2-річний хлопчик відмовлявся одягати маску.

У США мати та її 2-річний син були змушені зійти з борту літака після того, як малюк відмовився одягати захисну маску. Мати заявляла, що син переніс напад астми і не міг носити маску.

Про це повідомляє Metro.

Аманда Пендарвіс поділилася у своїй історії в Instagram, що її, сина та матір зняли з рейсу, тому що сім'я не "виконувала вказівки членів екіпажу", зокрема, щодо важливості сидіння під час руху на руліжній доріжці та носіння захисної маски на носі та роті.

Жінка пояснила, що син має астму і не може бути в масці . Втім, в авіакомпанії, хоч і підтвердили інцидент, але сказали, що ч лени екіпажу не повідомляли, що у малюка був напад астми чи проблеми з диханням.

У Twitter подругу Аманди поділилася кількома зображеннями, на якому мама намагалася притримати маску на сині. Також є відео, на якому п оказано, як хлопчик кричить і плаче, коли його мати намагається одягнути на нього маску для обличчя, а жінка, своєю чергою намагається його заспокоїти.

В авіакомпанії заявили, що члени екіпажу робили "багаторазові спроби посилити вимоги безпеки", побачивши "неповнолітнього, який лежав і ходив між сидіннями". За правилами авіакомпанії, усі пасажири віком від 2 років повинні завжди бути в маці, якщо вони не їдять і не п'ють.

"Федеральний закон США вимагає, щоб ви завжди носили маску для обличчя, перебуваючи в приміщенні в аеропорту та на борту рейсу. У протилежному випадку, вам можуть відмовити у посадці та майбутній подорожі американським транспортом. За федеральним законом вам також можуть загрожувати штрафи ", - йдеться в повідомленні.

A mom whose two year old wasn’t wearing his mask properly was kicked off an American Airlines flight. This is where we are, we have emboldened the biggest losers in our society to believe they are morally virtuous because they wear masks: pic.twitter.com/rwHMCmjwaW — Clay Travis (@ClayTravis) September 16, 2021

Нагадаємо, у Сингапурі британця, який відмовлявся носити маску в громадських місцях, засудили до шести місяців ув'язнення за порушення COVID-обмежень.

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