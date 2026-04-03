«План Б» без США: Британія збирає союзників, щоб виправити «іранську помилку» Трампа

Понад 40 союзників США на чолі з Британією обговорили план розблокування Ормузької протоки.

Реклама

Про це пише Вloomberg.

Велика Британія зібрала країни Європи, Близького Сходу та Азії, а також Австралію та Канаду, щоб розглянути дипломатичні звернення до Тегерана та можливі санкції, якщо він не погодиться розблокувати критично важливий морський шлях для світових поставок енергоносіїв.

Реклама

На думку видання, ця зустріч, схоже, мала на меті продемонструвати спільну позицію десятків американських союзників, що Трамп не повинен виходити з конфлікту, не знайшовши рішення для протоки. Учасники побоюються, що Трамп завершить свою операцію в Ірані без плану відновлення водного шляху, залишивши їм розбиратися з наслідками.

Міжнародна спільнота чітко дала зрозуміти, що США повинні включити рішення щодо Ормузької протоки до переговорів про припинення вогню з Іраном, повідомили джерела видання.

Водночас, коаліція країн вважає за необхідне розпочати підготовку до необхідності повторного відкриття протоки без участі США.

Реклама

Президент Франції Макрон своєю чергою заявив, що військова операція з метою примусового відкриття Ормузької протоки є нереалістичною.