"План Б" навіть не розглядають: Каллас зробила жорстку заяву щодо кредиту для України

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас / © Associated Press

Реклама

Брюссель налаштований рішуче: репараційний кредит для України має бути затверджений, і жодні обхідні шляхи наразі не обговорюються.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас під час спілкування з журналістами, повідомляє «Радіо Свобода».

Чому немає «плану Б»

Каллас пояснила свою принципову позицію психологією ухвалення рішень.

Реклама

«Я завжди дотримуюся позиції, що потрібно зосереджуватися на плані А. Тому що щойно ви починаєте говорити про план Б, насправді саме план Б і реалізується. Саме тому зараз уся робота ведеться над планом А, і ми навіть не заходимо в обговорення інших варіантів», — підкреслила дипломатка.

Йдеться про механізм надання кредиту на суму до 90 мільярдів євро на найближчі два роки, який фінансуватиметься коштом прибутків від заморожених активів РФ (загалом їх у Європі близько 210 млрд євро).

Страхи Бельгії та погрози РФ

Основна частина активів зосереджена в Бельгії (у депозитарії Euroclear), тому Брюссель хвилюється через можливі фінансові ризики та судові позови з боку Москви. Каллас заспокоює: найкращий захист — це єдине європейське законодавство.

«Європейський Союз ухвалює закон, а Бельгія має його дотримуватися», — зазначила вона, додавши, що це знімає відповідальність з окремої країни.

Реклама

Щодо погроз Кремля судами, Каллас висловилася скептично. Вона переконана, що жоден суд у правовій державі не стане на бік агресора.

«Який суд вирішить, що після всіх цих руйнувань… Росії слід повернути ці активи без виплати репарацій? Мені дуже важко повірити, що існує такий суд», — наголосила вона.

Вирішальний саміт лідерів ЄС, де це питання буде головним на порядку денному, відбудеться вже завтра, 18 грудня.

Нагадаємо, Україна прагне отримати «репараційний кредит» від ЄС на основі заморожених російських активів для відбудови країни та забезпечення макрофінансової стабільності. Але, якщо війна триватиме, ці кошти підуть на оборону, забезпечення армії та зброю.