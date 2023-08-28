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План "Ковер": у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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План "Ковер": у московських аеропортах раптово затримали рейси на виліт та на приліт

У столиці Росії затримують рейси / Фото: Вікіпедія

Тривожна ніч триває для росіян.

План "Ковер" оголошений у столичному аеропорту Внуково. За інформацією рос"ЗМІ", тимчасово затримано рейси на виліт та на приліт.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Московській області призупинена робота цивільних аеродромів. 

Понад 15 рейсів на виліт і приліт затримують у "Внуково" та "Домодєдово".

Про причини затримки рейсів не повідомляється.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня Москву та область вчергове атакували безпілотники. Росіяни звинуватили в атаці "київський режим".

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Перегляди
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