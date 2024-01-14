План перемоги у війні за три роки: в Естонії розробили стратегію для країн Заходу

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи “Рамштайн” і є свого роду закликом до консолідації зусиль.

Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні проти Російської Федерації, тоді перемоги можна буде досягнути через три роки.

Як повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія, такою є головна теза стратегії для країн Заходу, яку підготувало Міністерство оборони Естонії.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи “Рамштайн” і є свого роду закликом до консолідації зусиль.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що західним країнам необхідно наростити виробництво в оборонно-промисловій сфері. Хоча на прикладі Естонії видно, що для запуску заводу з виробництва боєприпасів потрібно мінімум два роки, експерти вважають, що за належного політичного бажання ці терміни можна суттєво скоротити.

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Окрім того, потрібна суттєвіша фінансова підтримка України, на яку країни-союзники витрачають незначну частку свого ВВП.

У документі йдеться, що ВВП усіх країн учасниць робочої групи “Рамштайн” становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2 відсотки. При цьому ВВП Росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

"Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто в них уже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися", - зазначив голова комісії Рійгікогу з питань держоборони Калєв Стойческу.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти “військових цілей” на території Росії, яка, за його словами, “кинула виклик усьому західному світу”.

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