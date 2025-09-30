ТСН у соціальних мережах

Світ
92
1 хв

План припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та відключення Інтернету в Афганістані: головні новини ночі 30 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Афганістан

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 вересня 2025 року:

  • США оприлюднили план припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС: передбачено створення “Нової Гази” Читати далі –>

  • Таліби відключили Інтернет в Афганістані: країна занурилася у “цифрову тишу” Читати далі –>

  • Ситуація на Сіверському та Куп’янському напрямках різко ускладнилася — оглядач Читати далі –>

  • У небі над Волгоградом пролунали вибухи Читати далі –>

  • Кенгуру в Берліні: поліція закликає до обережності Читати далі –>

92
