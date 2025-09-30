- Дата публікації
План припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та відключення Інтернету в Афганістані: головні новини ночі 30 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
США оприлюднили план припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС: передбачено створення “Нової Гази” Читати далі –>
Таліби відключили Інтернет в Афганістані: країна занурилася у “цифрову тишу” Читати далі –>
Ситуація на Сіверському та Куп’янському напрямках різко ускладнилася — оглядач Читати далі –>
У небі над Волгоградом пролунали вибухи Читати далі –>
Кенгуру в Берліні: поліція закликає до обережності Читати далі –>