План Путіна із державного перевороту в Молдові: норвезькі ЗМІ розкривають подробиці

Журналісти розповіли, як Путін хотів використати футбол для заворушень у Молдові.

У Кремлі хотіли влаштувати заворушення під час футбольного матчу в Кишиневі. У такий спосіб диктатор РФ Володимир Путін планував повалити владу в Молдові.

Такі висновки зробили журналісти-розслідувачі норвезького журналу Josimar.

Там нагадали, що 14 лютого, за два дні до матчу "Шерифа", який має тісні зв’язки з Росією, з "Партизаном" у Кишиневі, федерація футболу Молдови ухвалила рішення про проведення матчу за закритими трибунами. Цього вимагала спецслужба Молдови.

У цьому контексті президентка Мая Санду попереджала про плани Кремля взяти її країну під контроль. Крім того, не тільки Санду говорила про запланований Москвою держпереворот. Депутат молдавського парламенту Адріан Чептонар зазначив, що "агенти Кремля" разом із групою сербів мали спричинити заворушення в столиці під час та після матчу.

Втім, "уболівальників" не пустили до Молдови. За даними норвезьких журналістів, перші 12 громадян Сербії мали прибути до столиці Молдови за три дні до матчу. Цій групі було відмовлено у в'їзді до країни. Як з'ясувалося пізніше, щонайменше шестеро з них були членами одного із промосковських екстремістських угрупувань.

Іншу групу, яка намагалася потрапити до Кишинева через Бухарест, також не пустили. Однак Молдова закривала свій повітряний простір на три години з міркувань безпеки.

Крім того, міністерство внутрішніх справ вирішило заборонити в'їзд до Молдови громадянам Сербії, Чорногорії, Білорусі та Російської Федерації за деякими винятками. Через два тижні після матчу заборона все ще діє.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що у Молдові оголосили персонами нон ґрата двох іноземців. Їх також видворили з країни і заборонили в'їзд до країни терміном на 10 років. За даними Служби інформації та безпеки, іноземці збирали інформацію для дестабілізації ситуації в країні із провокуванням насильницького підриву конституційного ладу.

Що відбувається у Молдові

Президент Володимир Зеленський передав президентці Молдови Маї Санду інформацію про плани РФ здійснити державний переворот у Кишиневі.

За словами Зеленського, РФ планувала переворот у Молдові. За його словами, здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

Мета цих дій, за словами лідерки Молдови Маї Санду, повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну, проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".

У Молдові існують "реальні загрози ескалації або військових, або гібридних операцій", вважає прем'єр-міністр Дорін Речан і наголошує на важливості демілітаризації невизнаного Придністров'я.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана висловив думку, що армія РФ не атакуватиме Молдову військовим шляхом, а спробує паралізувати її гібридною війною.

Російсько-американський історик Юрій Фельштинський вважає, що рано чи пізно Росія почне військові дії в Молдові.

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