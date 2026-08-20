Володимир Путін / © Associated Press

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Уряд РФ подовжив заборону на експорт бензину, проте це не зупинило другу хвилю дефіциту. Влада також змушена вдаватися до екстремального імпорту нафтопродуктів із закордону (зокрема з Азії та країн Близького Сходу).

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Росію накрила друга хвиля паливної кризи. Дефіцит пального в Росії розгортається від кінця травня — тоді обмеження на продаж бензину охопили навіть Москву, Петербург.

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«Дефіцит бензину триває по всій Росії, зокрема в районах, які Путін намагався захистити від негативних наслідків війни. Російська державна газета „Известия“ повідомила 18 серпня, посилаючись на дані російського мобільного застосунку GdeBENZ (який надає росіянам інформацію про наявність та ціни на паливо в режимі реального часу), що бензин був доступний лише на 28% усіх російських заправних станцій, порівняно з 41% попереднього тижня», — йдеться у звіті.

Повідомляється, що доступність палива знизилася в кількох російських областях, які часто є цілями українських далеких ударів, включаючи Московську область.

Гаряча лінія російської державної нафтової компанії «Газпром нафта» підтвердила російському бізнес-виданню РБК, що вона запровадила квоти на бензин на деяких заправках у Москві, але заявила, що докладає зусиль для збільшення поставок.

«Кремль давно прагне захистити мешканців міських районів на заході Росії, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, від наслідків війни в Україні. Поновлення дефіциту бензину по всій Росії, зокрема в Москві, внаслідок кампанії далеких ударів України, свідчить про те, що здатність Кремля захистити мешканців Москви стає слабкою», — додали експерти.

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Бензинова криза у Росії — що відомо

У Росії загострилася ситуація з доступністю пального на автозаправках. Станом на середину серпня бензин або дизель можна було придбати всього на 28,1% АЗС по країні, хоча тижнем раніше показник становив 41%.

За останні сім днів доступність пального скоротилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

Паливна криза гальмує в Росії роботу сільгосптехніки та логістики, а російський автомобільний ринок почав втрачати темпи зростання на тлі паливної кризи, викликаної ударами безпілотників по об’єктах нафтопереробної галузі.

Нещодавно Росія почала імпортувати автомобільний бензин з Індії через дефіцит палива, викликаний українсьми ударами по нафтопереробних заводах. Перша партія палива прибула до РФ 5 серпня.

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