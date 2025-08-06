План Трампа щодо завершення війни вдарить не по Росії: The Telegraph назвав "цапа-відбувайла"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На тлі наближення встановленого президентом США Дональдом Трампом дедлайну, який має змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна розглянути можливість припинення вогню, Сполучені Штати готують заходи, які можуть покарати Росію за війну проти України. Однак, найбільший удар, схоже, буде завдано по Індії, а не по самій Росії.

Про це пише The Telegraph.

Новий поворот у стратегії Трампа

Трамп погрожував запровадити 100-відсоткові мита на товари будь-якої країни, яка купує російську нафту. Експерт Тімоті Еш з Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House — незалежний аналітичний центр зі штаб-квартирою у Лондоні), у коментарі виданню, зазначив, що такий крок міг би зупинити російський експорт і призвести до майже повного припинення надходжень до бюджету. Однак, це також спричинило б хаос на світових ринках і різке зростання цін на нафту.

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Тому, як зазначає видання, Трамп почав формувати «скромніший» пакет санкцій, який, здається, вибірково націлений на країни, що допомагають фінансувати війну, купуючи російську нафту.

Чому під прицілом опинилася Індія

За інформацією видання, у своїх погрозах Трамп уникнув Китаю — найбільшого покупця російських енергоносіїв, а також Туреччини. Замість цього він націлився на Індію, яка є другим за обсягом покупцем. Минулого тижня Трамп підвищив тарифи на індійські товари до 25% і пообіцяв запровадити додаткові санкції за купівлю нафти.

Роль Індії в підтримці російської економіки є очевидною: до 2022 року російська нафта становила лише 0,2% індійського імпорту, а зараз цей показник сягає 45%. Торік Індія принесла Москві 54,59 мільярдів доларів доходу.

Вибіркове ставлення до Індії, попри теплі особисті стосунки Трампа з прем’єр-міністром Нарендрою Моді, може свідчити про приховані мотиви. За інформацією видання, торговельні переговори між США та Індією зайшли в глухий кут. Також Трамп міг відчути образу після того, як Моді применшив його роль у посередництві під час сутичок між Індією та Пакистаном у травні.

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Скептицизм та справжні потреби України

Багато експертів скептично ставляться до раптової стурбованості Трампа з приводу імпорту нафти Індією, адже раніше він був неохочим до запровадження нових санкцій проти Росії. Деякі аналітики, зокрема Чарльз Купчан з Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations — незалежний аналітичний центр, що базується у США), вважають, що Трамп змінив думку, оскільки зрозумів, що лише значущий тиск змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас, за словами Купчана, лише посилення економічного тиску недостатньо, особливо якщо він буде спрямований лише на Індію. Він вважає, що набагато важливішим елементом є постачання озброєння Україні та допомога у розбудові її власної військово-промислової бази.

«Я не думаю, що ми зможемо задушити російську економіку. Зрештою, Україна потребує можливостей, щоб зупинити Путіна», — підсумував Купчан.

Нагадаємо, Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Але попри дипломатичні зусилля, обидві країни не демонструють намірів скорочувати імпорт, адже дешева російська нафта залишається вигідною для їхніх енергетичних потреб і нафтопереробної промисловості.