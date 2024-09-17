План закінчення війни Зеленського: у США заявили, що вже бачили документ

У США вже ознайомилися з планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни.

Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у вівторок під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН.

Вона наголосила, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - заявила американська посолка.

За її словами, це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" протягом останнього року щодо ситуації в Газі та понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні.

"Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому", - запевнила вона.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна представить детальний план закінчення війни вже цього року.

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