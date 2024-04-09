Планета пережила найспекотніший березень за всю історію спостережень

Світ пережив найтепліший березень за всю історію спостережень, як і всі попередні десять місяців, що встановлювали нові рекорди глобальної спеки.

Про це повідомляє кліматичне агентство Європейського Союзу Copernicus.

За даними Copernicus, середня температура березня 2024 року становила 14,14 градусів за Цельсієм, що на десяту частину градуса перевищило попередній рекорд 2016 року. І це було на 1,68 градуса за Цельсієм тепліше, ніж наприкінці 1800-х років, коли температура на планеті стрімко зростала до того, як почалося спалювання викопного палива.

Починаючи від червня минулого року, земна куля щомісяця б'є теплові рекорди, чому сприяють морські теплові хвилі, що охоплюють значні території Світового океану.

Вчені кажуть, що рекордна спека в цей час не була несподіванкою через сильний Ель-Ніньо – кліматичний стан, який прогріває центральну частину Тихого океану і змінює глобальні погодні умови.

"Але його поєднання з неприродними морськими тепловими хвилями зробило ці рекорди такими приголомшливими", - сказала науковиця Центру кліматичних досліджень Вудвелла Дженніфер Френсіс.

За словами Френсіс, з ослабленням Ель-Ніньо різниця, на яку щомісяця перевищується середньосвітова температура, повинна зменшитися.

Кліматологи пов'язують більшу частину рекордної спеки з антропогенними змінами клімату через викиди вуглекислого газу і метану, що утворюються під час спалюванні вугілля, нафти і природного газу.

"Траєкторія не зміниться доти, поки концентрація парникових газів в атмосфері не припинить зростати", - сказала Френсіс. "Це означає, що ми повинні припинити спалювати викопне паливо, зупинити вирубання лісів і якомога швидше вирощувати нашу їжу більш стійкими способами".

Згідно з Паризькою угодою 2015 року, світ поставив собі за мету утримати потепління на рівні або нижче 1,5 градуса за Цельсієм, починаючи від доіндустріальних часів. Температурні дані Copernicus є щомісячними і використовують дещо іншу систему вимірювання, ніж Паризький поріг, який усереднюється за два-три десятиліття.

Саманта Берджесс, заступниця директора Copernicus, сказала, що рекордна температура березня не була такою винятковою, як деякі інші місяці минулого року, які побили рекорди з більшим відривом.

"У нас були місяці-рекордсмени, які були ще більш незвичайними", - сказала Берджесс, вказуючи на лютий 2024 року і вересень 2023 року. Але "траєкторія не в правильному напрямку", - додала вона.

Згідно з даними Copernicus, земна куля пережила 12 місяців із середньомісячною температурою на 1,58 градуса за Цельсієм вище за паризький поріг.

У березні середня температура поверхні світового океану становила 21,07 градуса за Цельсієм, що є найвищим місячним значенням за всю історію спостережень і трохи вище, ніж у лютому.

"Нам потрібні більш амбітні глобальні дії, щоб якомога швидше досягти чистого нуля", - сказала Берджесс.

Нагадаємо, лютий 2024 року побив температурні рекорди. Температура була на 0,81°C вищою за середню.

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