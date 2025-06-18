Планета рухається до ядерної війни: SIPIRI засвідчило про кінець епохи роззброєння

Планета рухається до ядерної війни. / © ТСН.ua

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Глобальні запаси ядерної зброї знову зростають, сигналізуючи про кінець десятиліть поступового роззброєння.

Про це йдеться в новій доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), оприлюдненій у понеділок, передає Politico.

Протягом багатьох років загальна кількість ядерних боєзарядів у світі скорочувалася — завдяки демонтажу знятих з озброєння боєголовок, зокрема у США та Росії. Але, за даними аналітиків SIPRI, нині ця тенденція розвертається у зворотний бік: темпи утилізації знижуються, а активне розгортання нових систем — зростає.

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“Епоха скорочення ядерних арсеналів після завершення холодної війни фактично завершується”, — зазначив Ханс М. Крістенсен, старший експерт SIPRI з питань зброї масового ураження.

“Ми спостерігаємо чітке зростання запасів, жорсткішу ядерну риторику та послаблення контролю над озброєннями”, — додав він.

Усі дев’ять держав, які володіють ядерною зброєю — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея — або модернізують свої ядерні сили, або створюють нові зразки озброєння.

Згідно з новим щорічником SIPRI, на січень 2025 року у світі налічувалося близько 12 241 ядерної боєголовки. З них 9614 перебували на військових складах, а понад 2100 — у стані підвищеної бойової готовності, переважно в арсеналах США та Росії.

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Найдинамічніше зростання аналітики зафіксували у Китаю — його ядерний арсенал зріс на 20% за рік, досягнувши приблизно 600 боєголовок. У SIPRI вважають, що Пекін має потенціал наздогнати Росію та США до кінця десятиліття. Індія, Пакистан та Ізраїль також нарощують свої програми.

Загроза нових конфліктів

Звіт з’явився на тлі зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем — у тому числі через нещодавні авіаудари по іранських військових об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою. МАГАТЕ підтвердило, що радіаційний фон після обстрілів заводу зі збагачення урану залишається в нормі, проте в агентстві не приховують занепокоєння.

“Ми уважно стежимо за ситуацією й готові реагувати на будь-які надзвичайні події”, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

“Вдруге за три роки маємо справу з конфліктом між країнами-членами, в якому під загрозу потрапляють ядерні об’єкти”, — наголосив він.

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Додаткове занепокоєння викликає ситуація в Південній Азії. Метт Корда, старший дослідник SIPRI, застеріг, що в разі ударів по ядерній інфраструктурі Індії або Пакистану, локальний конфлікт може перерости у глобальну кризу.

“Це має стати серйозним застереженням для держав, які покладаються на ядерне стримування”, — наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Росія модернізує свої бази ядерної зброї неподалік кордонів Євросоюзу.