Планета вже почала зустрічати 2022-й: де та о котрій годині настає Новий рік

Планета вже почала зустрічати 2022-й: де та о котрій годині настає Новий рік

Щоб почався новий рік, потрібна доба.

О 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2022 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті в Полінезії.

Щоб на всій планеті настав новий рік, потрібна доба. Щогодини, а іноді й щопівгодини, Новий рік настає в різних країнах - від Сходу до Заходу. Останніми його зустрінуть 1 січня о 13:00 мешканці Самоа - острівної країни в Полінезії в Тихому океані.

Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):

12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.

13:00 31 грудня - Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.

14:00 31 грудня - Далекий Схід Росії, зокрема Камчатка.

14:30-15:00 31 грудня – Австралія.

17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна Корея.

18:00 31 грудня – Китай.

19:00 31 грудня – Індонезія.

20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка.

20:15 31 грудня — Непал.

20:30 31 грудня — Індія.

21:00 31 грудня - Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.

21:30 31 грудня – Афганістан.

22:00 31 грудня - Вірменія, Азербайджан, Грузія.

23:00 31 грудня – Росія, Білорусь.

00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.

01:00 1 січня - Центральна та Західна Європа, частина Африки.

02:00 1 січня - Велика Британія, Португалія.

04:00 1 січня – Бразилія.

05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.

07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

13:00 1 січня – Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).

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