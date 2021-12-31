Планета вже почала зустрічати 2022-й: де та о котрій годині настає Новий рік

Щоб почався новий рік, потрібна доба.
О 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2022 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті в Полінезії.
Щоб на всій планеті настав новий рік, потрібна доба. Щогодини, а іноді й щопівгодини, Новий рік настає в різних країнах - від Сходу до Заходу. Останніми його зустрінуть 1 січня о 13:00 мешканці Самоа - острівної країни в Полінезії в Тихому океані.
Коли планета зустрічає Новий рік (за київським часом):
- 12:00 31 грудня – острови Лайн у Тихому океані - це група з 11 коралових островів (найбільший – острів Різдва), а також частина території Кірібаті в Полінезії.
- 13:00 31 грудня - Нова Зеландія (острів Чатем), Тонґа, острів Фенікс (Китай), Фіджі та Антарктида.
- 14:00 31 грудня - Далекий Схід Росії, зокрема Камчатка.
- 14:30-15:00 31 грудня – Австралія.
- 17:00 31 грудня – Японія, Південна Корея, Північна Корея.
- 18:00 31 грудня – Китай.
- 19:00 31 грудня – Індонезія.
- 20:00 31 грудня – Бангладеш, Шрі-Ланка.
- 20:15 31 грудня — Непал.
- 20:30 31 грудня — Індія.
- 21:00 31 грудня - Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан.
- 21:30 31 грудня – Афганістан.
- 22:00 31 грудня - Вірменія, Азербайджан, Грузія.
- 23:00 31 грудня – Росія, Білорусь.
- 00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія.
- 01:00 1 січня - Центральна та Західна Європа, частина Африки.
- 02:00 1 січня - Велика Британія, Португалія.
- 04:00 1 січня – Бразилія.
- 05:30 1 січня – східна Канада (найсхідніший острів Ньюфаундленд), острови Карибського басейну, частина Південної Америки.
- 07:00 1 січня – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 січня – Самоа (острівна країна в Полінезії в Тихому океані).
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