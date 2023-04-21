Плани G7 на майже повну заборону експорту до Росії: як відреагували в Кремлі

Днями з'явилася інформація про те, що країни G7 готові ввести повну заборону на експорт до Російській Федерації. У Москві заявили, що таке рішення може погіршити становище економіки в світі та навіть спровокує "світову економічну кризу".

Таку заяву зробив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, пишуть ЗМП Росії.

"Нинішні санкції, які введені проти нашої країни, і нові додаткові кроки, про які можливо зараз думають в Брюсселі і Вашингтоні, вони, звичайно, будуть бити і по світовій економіці. Тому це може лише призвести до наростання тенденції до всесвітньої економічної кризи", - висловився речник Кремля.

За словами Пєскова, жодна країна світу ніколи не стикалася з такою кількістю санкцій, як Росія.

"Не потрібно забувати, що жодна країна в світі ніколи не стикалася з таким обсягом санкцій, як ми... враховуємо небезпеки, які криються за такими планами", - сказав він.

Нагадаємо, 20 квітня видання Bloomberg повідомило про те, що напередодні саміту лідерів Великої сімки (G7), який відбудеться в травні у Японії, партнери України обговорюють заборону на більшість експорту до Росії. У такий спосіб США та союзники прагнуть посилити економічний тиск на президента РФ Володимира Путіна через розв’язану Кремлем війну.

Читайте також: