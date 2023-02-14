Ймовірний план РФ щодо державного перевороту в Молдові: реакція Білого дому

У США відреагували на заяви про російський план дестабілізації ситуації Молдови. Хоч і повідомлення про ймовірний російський план із дестабілізації ситуації в державі не підтверджені незалежними джерелами, вони викликають "глибоке занепокоєння".

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в понеділок, 13 лютого, повідомляє видання "Голос Америки".

"...ми абсолютно підтримуємо молдовський уряд і молдовський народ", – сказав Кірбі..

Ситуація в Молдові

У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка перехопила план Росії щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові. Йдеться про знищення демократичного порядку й захоплення влади країни.

У п'ятницю, 10 лютого, під час російського обстрілу України дві ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У Міноборони Молдови також повідомили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Посла РФ у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС держави.

Водночас Міноборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією держави, пообіцявши надати згодом повну інформацію.

Зеленський назвав ситуацію навіколо перетину молдавського кордону російськими ракетами "викликом для НАТО". Того ж дня, 10 лютого, прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця подала у відставку.

У суботу, 11 лютого, секретар РНБО України Олексій Данілов попередив, що РФ планує влаштувати держпереворот у Молдові. За його словами, країна-агресорка відправила до Туреччини чеченських бойовиків, які згодом можуть опинитися в Кишиневі.

У понеділок, 13 лютого, президентка Молдови Мая Санду також заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів лідерки країни, за допомогою протестів опозиції РФ планує змінити молдовську владу. Шляхом злочинних дій Москва нібито прагне використати Молдову у війні проти України.

Нагадаємо, голова російського МЗС Сергій Лавров на початку лютого звинуватив Молдову у бажанні вступити до НАТО, заявивши, що країну перетворюють у "анти-Росію". Він заявив, що Молдова після України нібито "потрапила під вплив Заходу".

Стали відомі подробиці спроби захопити владу в Молдові

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