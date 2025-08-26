Планова томографія завершилася трагедією: рідкісна реакція забрала життя 22-річної студентки

Томографія / © Pexels

Реклама

22-річна Летисія Поль, студентка юридичного факультету, померла внаслідок тяжкої алергічної реакції під час планової комп’ютерної томографії.

Про це повідомляє Metro.

У Летиції Пол розвинулася серйозна реакція на контрастну речовину. / © Metro

Інцидент стався у регіональній лікарні Альто-Валі у Ріу-ду-Сул, штат Санта-Катаріна, на півдні Бразилії. Під час введення йодованої контрастної речовини у вену у пацієнтки розвинувся анафілактичний шок. Її інтубували, але, на жаль, менш ніж за 24 години після процедури вона померла.

Реклама

Летисія проходила планове обстеження через наявність каменів у нирках. Лікарня у заяві підкреслила, що всі процедури виконувалися відповідно до клінічних протоколів та наголосила на прихильності до етики, безпеки пацієнтів і прозорості.

Йодований контраст широко застосовується для покращення видимості органів і тканин під час КТ і зазвичай вважається безпечним. Серйозні алергічні реакції на нього трапляються вкрай рідко — приблизно у 1 випадку на 5000–10000 сканувань. Більшість пацієнтів відчувають лише легкі симптоми, як-от відчуття тепла, нудоту чи свербіж.

Медичні установи зазвичай готові до ускладнень, але навіть своєчасна медична допомога іноді не може врятувати життя пацієнта у випадках важкого анафілактичного шоку.