Дата публікації
-
Категорія
Світ
Кількість переглядів
- 516
Час на прочитання
- 1 хв
Планова томографія завершилася трагедією: рідкісна реакція забрала життя 22-річної студентки
22-річна студентка юридичного факультету померла через анафілактичний шок після введення йодованої контрастної речовини під час планової комп’ютерної томографії.
22-річна Летисія Поль, студентка юридичного факультету, померла внаслідок тяжкої алергічної реакції під час планової комп’ютерної томографії.
Про це повідомляє Metro.
Інцидент стався у регіональній лікарні Альто-Валі у Ріу-ду-Сул, штат Санта-Катаріна, на півдні Бразилії. Під час введення йодованої контрастної речовини у вену у пацієнтки розвинувся анафілактичний шок. Її інтубували, але, на жаль, менш ніж за 24 години після процедури вона померла.
Летисія проходила планове обстеження через наявність каменів у нирках. Лікарня у заяві підкреслила, що всі процедури виконувалися відповідно до клінічних протоколів та наголосила на прихильності до етики, безпеки пацієнтів і прозорості.
Йодований контраст широко застосовується для покращення видимості органів і тканин під час КТ і зазвичай вважається безпечним. Серйозні алергічні реакції на нього трапляються вкрай рідко — приблизно у 1 випадку на 5000–10000 сканувань. Більшість пацієнтів відчувають лише легкі симптоми, як-от відчуття тепла, нудоту чи свербіж.
Медичні установи зазвичай готові до ускладнень, але навіть своєчасна медична допомога іноді не може врятувати життя пацієнта у випадках важкого анафілактичного шоку.