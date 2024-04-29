Планували скинути Шольца і захопити владу: у Німеччині стартує суд над заколотниками

Розпочинається суд у справі "Рейхсбюргерів" на чолі з принцом Генріхом XIII. Їх звинувачують у планах силою захопити владу в Німеччині.

У Німеччині 29 квітня перед судом постануть дев'ятеро членів так званого угруповання "Рейхсбюргерів", які зокрема планували скинути канцлера Олафа Шольца. Їх звинувачують у держзраді, замаху на вбивство і підготуванні насильницького державного перевороту.

Про це повідомляють Reuters та DW.

У німецькому Штутгарті стартує перший із трьох масштабних судових процесів над 27 особами, обвинувачених у змові, яку вдалося зірвати наприкінці 2022 року. Перед судом, який розпочинається 29 квітня, постануть дев'ять підозрюваних – члени групи "Рейхсбюргерів" ("Громадяни Рейху"). За версією слідства, вони планували захопити владу в Німеччині і запровадити суворий воєнний стан.

Спеціальна поліцейська операція відбулася раніше, ніж об'єднанню вдалося втілити свої наміри. Так, 2022 року правоохоронці заарештували 25 людей на чолі із принцом Генріхом XIII – нащадком нині позбавленої престолу династії. Дев'ятеро фігурантів справи зберігали 500 тис. євро готівкою, 380 пістолетів, 350 одиниць холодної зброї і близько 148 тис. набоїв.

За версією слідства, учасники злочинної групи чекали на спеціальний сигнал від змовників, щоб захопити владу в Німеччині у вересні 2022 року. У змові брали участь також військовослужбовці та працівники спецслужб. Ключова фігура – 72-річний принц Генріх XIII – агент із продажу нерухомості. За планом "Рейхсбюргерів", він мав стати главою держави.

Повідомляється, що політичне керівництво угруповання на чолі з принцом Генріхом XIII постане перед судом у Франкфурті у травні. Іншу групу підозрюваних, серед яких астролог, судитимуть у Мюнхені у червні.

Вироки можуть бути ухвалені 2025 року, а то й через кілька років, оцінюють експерти.

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Як розповіли прокурори, підозрювані становили реальну небезпеку, про що свідчать їхні ретельне планування, запаси вогнепальної зброї та готівки.

"Вони планували проникнути з озброєною групою до будівлі парламенту в Берліні, затримати законодавців і зруйнувати систему. Вони розуміли, що захоплення влади буде пов'язане з убивством людей", – заявили у прокуратурі.

Там зазначили, що один із підсудних Маркус Л. Чинив спротив під час арешту, і застрелив одного та важко поранив іншого поліцейського.

Хто такі "Рейхсбюргери"

Служба внутрішньої розвідки Німеччини ще 2016 року почала стежити за "Рейхсбюргерами", яких може налічуватися близько 21 тис. Вони не визнають сучасну ФРН як легітимну держав та вважають себе громадянами колишньої Німеччини – Німецького рейху часів Першої світової війни. Переконання "Рейхсбюргерів" ґрунтуються на ідеї, що іноземний "альянс", включно зі США та Росією, готовий допомогти їм скинути нелегітимну "Глибинну державу", яка начебто самовільно захопила владу в Німеччині від часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у грудні 2022 року видання NYT повідомило, що заколотники з радикального руху планували штурмувати німецький парламент, арештувати його членів і вбити Шольца. Організатор заколоту, принц Генріх XIII щонайменше раз зустрічався з російськими дипломатами у консульстві в Німеччині.

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