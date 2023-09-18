Планували віддати половину територій у разі нападу РФ: у Польщі оприлюднили сенсаційні документи

У Міністерстві оборони Польщі розсекретили плани оборонної стратегії держави 2011 року. Зокрема, у них йдеться про те, що у разі нападу РФ на країну, захист міг вибудовуватися на правому березі Вісли, що означало б здачу майже половини територій.

Відео із заявою опублікував міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Внаслідок розкриття сенсаційного плану до народу звернувся міністр оборони Маріуш Блащак, Він ствердує, що план затверджений тодішнім главою Міноборони Клихом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме щонайбільше два тижні, а за сім днів ворог вийде на правий берег Вісли.

"Імовірний відступ польських збройних формувань по Віслі означало б втрату 40% територій та їх здачу в окупацію військам противника фактично без бою. На одному з етапів, після "відходу на стратегічний периметр, основні зусилля будуть спрямовані на припинення наступу супротивника та утримання плацдармів на правому березі Вісли, а також забезпечення прийому союзних військ НАТО", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що свою заяву міністр оборонного відомства зробив напередодні парламентських виборів, на яких головним конкурентом для провладної партії є опозиційна сила саме в каденції якої було прийнято скандальний оборонний документ.

"З огляду на те, що поданий документ уже не має військової цінності, він є лише засобом політичного тиску", — вважають журналісти.

Ймовірним поясненням того, чому дані документа "випливли" є те, що можуть бути зміни у доктрині та створення нової оборонної стратегії.

"Необхідно також додати, що для правильної оцінки такої військової стратегії необхідно розуміти контекст і час, коли її було укладено. На 2011 рік польська армія знаходилася в дуже скрутному становищі і мала низьку боєздатність, чисельно армія лише скорочувалася", — наголошує видання.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли росіяни почали зазіхати й на землі Польщі. Зокрема, нещодавно диктатор Путін заявив, що "саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході, землі Німеччини. Це саме так, західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам.

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