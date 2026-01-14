ТСН у соціальних мережах

Планували підірвати "в дорозі": у Німеччині підозрюють українців у підготовці диверсій

Федеральна прокуратура Німеччини заявила про підготовку диверсій із використанням посилок з вибухівкою. Під підозрою – двоє громадян України.

Поліція Німеччини

Поліція Німеччини / © Associated Press

У Німеччині двох громадян України підозрюють у підготовці диверсій за завданням Росії. Йдеться про Владислава Т. та Данила Б., яких Федеральна прокуратура ФРН звинувачує у шпигунстві та змові з метою вчинення підпалів.

Про це повідомляє видання DW.

За версією слідства, підозрювані надсилали з Кельна до України посилки з GPS-трекерами, щоб зібрати дані про логістичні маршрути. Надалі ці маршрути планували використати для відправлення посилок із вибуховими пристроями. Вибухи мали статися під час транспортування, зокрема й на території Німеччини, “з метою завдати якомога більшої шкоди та підірвати відчуття безпеки населення”, йдеться в заяві прокуратури.

Обом фігурантам уже висунули обвинувачення у Вищому земельному суді Штутгарта. Також у справі є третій підозрюваний – Євген Б., якого нещодавно екстрадували зі Швейцарії до Німеччини. Він, як і двоє інших фігурантів, перебуває під вартою, а обвинувачення йому планують оголосити найближчим часом.

Владислава Т. та Данила Б. затримали у травні 2025 року в Кельні та Констанці. Того ж місяця німецькі правоохоронці видали ордер на арешт Євгена Б., якого затримали у швейцарському кантоні Тургау. 23 грудня його передали німецькій стороні.

Раніше ми писали, що російські спецслужби все активніше залучають українців до диверсійних дій у країнах Європи. У такий спосіб вони намагаються підірвати єдність НАТО та налаштувати європейське суспільство проти України.

За даними експертів, пов’язані з Кремлем розвідники вербують людей через месенджери, зокрема Telegram, а також через ігрові платформи. Часто завербовані навіть не до кінця усвідомлюють, у чому саме беруть участь. Їх використовують як так званих «одноразових агентів» — для підпалів, актів вандалізму та інших диверсій.

