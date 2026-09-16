«Планували серію вбивств»: У США викрили групу, пов’язану із російською розвідкою

У США викрили шпигунів РФ / © Associated Press

Реклама

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі громадян Росії, яких американська влада пов’язує з російськими спецслужбами.

Про це повідомив генеральний прокурор США Тодд Бланш під час пресконференції в Рожевому саду Білого дому, передає ABC News.

Реклама

За словами генпрокурора, фігуранти справи працювали на російську розвідку та планували серію вбивств у різних країнах.

Реклама

Зокрема, за даними американської влади, група готувала замах на «російського дисидента», який, як вони вважали, перебував у Вашингтоні.

Водночас Бланш не розкрив імен обвинувачених. Також генеральний прокурор не уточнив, про якого саме російського опозиціонера йдеться, та не повідомив, коли планувалося здійснити замах.

Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що поліція Словаччини затримала трьох іноземних громадян за підозрою у змові з метою підпалу заводу Skyeton, який належить Україні та займається виробництвом сучасних безпілотників.

Реклама

Ми раніше інформували, що щонайменше 20 зі 117 російських дипломатів в Австрії виявилися пов’язаними з ГРУ, СВР та ФСБ, перетворивши Відень на головний розвідувальний центр Кремля на Заході.

Новини партнерів

Новини партнерів