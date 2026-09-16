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«Планували серію вбивств»: У США викрили групу, пов’язану із російською розвідкою
За версією слідства, вони могли бути причетними до фінансування терористичної діяльності та підготовки замовних убивств у різних країнах світу.
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення групі громадян Росії, яких американська влада пов’язує з російськими спецслужбами.
Про це повідомив генеральний прокурор США Тодд Бланш під час пресконференції в Рожевому саду Білого дому, передає ABC News.
За словами генпрокурора, фігуранти справи працювали на російську розвідку та планували серію вбивств у різних країнах.
Зокрема, за даними американської влади, група готувала замах на «російського дисидента», який, як вони вважали, перебував у Вашингтоні.
Водночас Бланш не розкрив імен обвинувачених. Також генеральний прокурор не уточнив, про якого саме російського опозиціонера йдеться, та не повідомив, коли планувалося здійснити замах.
Справу розглядають у Федеральному суді Південного округу Нью-Йорка.
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