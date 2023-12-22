"Планував набагато серйозніше кровопролиття": поліція розповіла подробиці про празького стрільця

Поліція припускає, що перед стріляниною зловмисник вбив власного батька.

Чеська поліція заявила, повідомила подробиці про празького стрільця, який 21 грудня влаштував масове вбивство у Карловому університеті.

Про це повідомляє France 24.

"На цей час я можу підтвердити 14 жертв цього жахливого злочину і 25 поранених, з яких 10 серйозно", — повідомив керівник поліції Праги Мартін Вондрашек.

Водночас він не пояснив, чому раніше повідомлялося про 15 загиблих.

Вондрашек заявив, що всі люди були вбиті в середині університету. ЗМІ повідомляли, що деякі з вбитих були однокурсниками нападника.

Також поліція повідомила, що стрілець мав "величезний склад зброї та боєприпасів" і тільки швидкі дії поліції запобігли більш масовому кровопролиттю.

Вондрашек зазначив, що зловмисника почали шукати ще до того як він почав стрілянину, оскільки був знайдений мертвим його батько у селі біля Праги.

Стрілець "поїхав до Праги, сказавши, що хоче накласти на себе руки". Поліція припускає, що стрілець вбив свого батька.

Влада Чехії оголосила 23 грудня днем загальнонаціональної жалоби за загиблими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наразі нема інформацію про постраждалих громадян України внаслідок стрілянини у Празі.

Крім того, ми раніше інформували, що за інформацією ЗМІ, ймовірним стрільцем може бути Давид Козак.

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