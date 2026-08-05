Плануєте переїхати до Іспанії — вам потрібно це знати: які умови пропонують українським біженцям

Іспанія / © Getty Images

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Українцям, які прибувають до Іспанії 2026 року, не призначають автоматичних щомісячних виплат лише за оформлення тимчасового захисту. Основну підтримку надають через державну систему приймання людей із міжнародним і тимчасовим захистом.

Деталі розповідає портал Relocate.to.

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Йдеться про Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. Вона розрахована на людей, які не мають достатньо коштів, житла або підтримки родичів.

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Іспанський уряд продовжив фінансування місць і послуг у межах цієї системи на період від липня 2026 року до червня 2027-го.

Хто може отримати допомогу

Звернутися по включення до системи приймання можуть українці, які:

виїхали через повномасштабну війну;

подали або планують подати заяву на тимчасовий захист в Іспанії;

не мають достатньо коштів для самостійного проживання;

не можуть забезпечити себе житлом і базовими потребами.

Рішення ухвалюють індивідуально. Фахівці оцінюють доходи, склад сім’ї, житлову ситуацію, стан здоров’я та інші обставини.

Саме оформлення тимчасового захисту не гарантує виплат, але дає право звернутися по допомогу.

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Житло, харчування та базові потреби

Людині або сім’ї, які не мають де жити, можуть запропонувати тимчасове розміщення у центрі, квартирі, готелі або іншому доступному помешканні.

У межах програми також можуть надати:

харчування або кошти на продукти;

засоби гігієни;

одяг і взуття;

підгузки та дитяче харчування;

допомогу з придбання необхідних ліків;

транспорт до місця розміщення.

Самостійно обрати житло зазвичай не можна. Людей направляють туди, де є вільні місця, з урахуванням складу сім’ї та вразливості. Помешкання можуть запропонувати в іншому місті або регіоні Іспанії.

Гроші на щоденні витрати

Під час проживання в системі приймання людина може отримувати невелику суму на особисті потреби — asignación para gastos diarios.

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Єдиного розміру виплати для всіх немає. Сума залежить від етапу програми, складу сім’ї та рішення організації, яка супроводжує заявника. Зазвичай ідеться про 2–5 євро на добу.

Допомога після виходу з центру

Система приймання передбачає кілька етапів. Після проживання у наданому помешканні людина може перейти до фази автономії — Fase de Autonomía.

На цьому етапі в окремих випадках передбачають:

кошти на базові потреби;

допомогу з транспортом;

підтримку під час пошуку роботи;

соціальний супровід.

Розмір допомоги визначають індивідуально. Це не загальна субсидія на оренду, яку можна оформити одразу після приїзду, а частина персонального плану інтеграції.

За наведеними даними, підтримка на етапі автономії 2026 року може становити до 37 євро на добу на людину залежно від обставин і рішення відповідальної організації.

Мовні курси та працевлаштування

Українцям у межах програми також можуть запропонувати:

курси іспанської мови;

допомогу з оформленням документів;

юридичні консультації;

психологічну підтримку;

складання професійного профілю;

допомогу з резюме та пошуком вакансій;

направлення на професійне навчання;

консультації щодо самозайнятості.

Тимчасовий захист дає право працювати в Іспанії як найманий працівник або зареєструватися як autónomo.

Медицина та навчання дітей

Після оформлення тимчасового захисту українці отримують доступ до державної медичної системи.

Діти до 18 років можуть навчатися в іспанських школах на тих самих умовах, що й місцеві учні. У межах системи приймання також можуть допомогти з медичними документами, записом до лікаря та покриттям окремих невідкладних витрат на ліки.

Чи виплачують 400 євро дорослим і 100 євро дітям

2026 року новоприбулі українці не можуть оформити спеціальну допомогу, яка раніше становила 400 євро на місяць на дорослого та 100 євро на кожну дитину протягом шести місяців.

Фінансування цієї програми завершилося 31 грудня 2023 року.

Чи можна одразу отримати мінімальний гарантований дохід

Більшість новоприбулих не можуть одразу оформити Ingreso Mínimo Vital.

Для отримання цієї допомоги необхідно, зазвичай, легально й безперервно проживати в Іспанії щонайменше один рік. Також перевіряють доходи, заощадження, нерухомість і склад сім’ї.

Аналогічна вимога поширюється на дитячу доплату Complemento de Ayuda para la Infancia, яка є частиною системи IMV.

Винятки можуть діяти для окремих категорій, зокрема для постраждалих від торгівлі людьми або гендерного насильства.

Чи доступна допомога з безробіття

Тимчасовий захист сам собою не дає права на іспанську допомогу з безробіття.

Такі виплати залежать від офіційного працевлаштування та сплачених страхових внесків. Право на допомогу може виникнути пізніше, якщо людина працюватиме в Іспанії, накопичить необхідний страховий стаж і втратить роботу за передбачених законом обставин.

Правила для українських біженців за кордоном — останні новини

У США українці зі статусом тимчасового захисту TPS могли втратити право на роботу 22 липня через нові законодавчі ініціативи. Однак суд у штаті Массачусетс тимчасово призупинив дію цього рішення до очікуваного остаточного вердикту 5 серпня.

Сама програма TPS для українців діє до 19 жовтня. Рішення щодо її можливого подовження мають ухвалити до середини серпня.

Тим часом у швейцарському кантоні Цюрих запропонували змінити правила соціальної підтримки українців зі статусом S. Їх хочуть залишити на спеціальній системі виплат замість переведення на стандартну соціальну допомогу навіть після п’яти років проживання у країні.

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