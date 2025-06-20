Пластичний хірург "різав живцем" своїх пацієнток і фотографував для соцмереж

Хірургічна операція. Ілюстративне зображення / © Freepik

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У Словаччині пластичний хірург проводив операції на грудях без анестезії. Він також фотографував пацієнток в операційній та ділився фотографіями в соціальних мережах.

Як повідомляє видання iDnes, суд у Братиславі виніс вирок цьому чоловікові, який оперував жінок без відповідної ліцензії.

Одна з пацієнток фальшивого пластичного хірурга розповіла, що операція тривала п’ять годин.

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«Я кричала від болю, бо відчувала все. Мене буквально різали живцем», — сказала вона.

Інша пацієнтка перенесла операцію, яка тривала сім годин. Після процедури він відправив її до готелю, куди жінці двічі довелося викликати швидку допомогу. За операцію із встановлення грудного імпланта жінка заплатила 4500 євро.

Суд визнав, що псевдолікар спричинив значні ускладнення і навіть шкоду здоров’ю кількох пацієнтів, коли виконав кілька непрофесійних процедур у клініці Братислави. Фальшивий хірург працював без загального наркозу та відповідного дозволу.

Міський суд Братислави призначив йому три роки позбавлення волі. Вирок не є остаточним, бо як обвинувачений, так і прокурор подали на нього апеляції.

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Нагадаємо, у Норвегії сімейного лікаря засудили за зґвалтування та сексуальне насильство над 94 пацієнтками.