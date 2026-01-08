“Пластикові хмари” над мегаполісами: вчені виявили приховану загрозу в атмосфері

В небі над Китаєм виявили хмари з мікропластику

Людство знає про пластик у ґрунті, воді та навіть в Арктиці, але тепер дослідники знайшли його там, де найменше хотіли б бачити — у хмарах над нашими головами.

Про нове тривожне дослідження пише The Independent.

Що знайшли вчені

Група дослідників проаналізувала повітря над двома китайськими мегаполісами — Гуанчжоу та Сіань. Використовуючи інноваційний метод, здатний виявляти частинки розміром до 200 нанометрів (це в рази менше за товщину людської волосини), вони зробили шокувальне відкриття.

В атмосфері зависли величезні скупчення мікропластику та нанопластику. Вчені дійшли висновку, що попередні дослідження суттєво недооцінювали масштаб проблеми — пластику в небі виявилося набагато більше.

«Пластиковий дощ»

Найнебезпечніше те, що ці частинки стають частиною природного кругообігу води.

Зависання: Частинки настільки легкі, що залишаються в повітрі тривалий час. Формування хмар: Пластик діє як ядро конденсації та фактично провокує утворення хмар. Опади: Згодом ці частинки повертаються на землю у вигляді дощу, часто далеко від місця, де вони потрапили в повітря.

Основними джерелами цього забруднення вчені називають дорожній пил та випаровування після дощів.

Загроза для здоров’я

Світова наука вже визнає мікропластик дедалі поширенішою формою забруднення. Його пов’язують із цілою низкою небезпечних станів у людей:

гормональні збої;

онкологічні захворювання;

хвороби серця;

неврологічні пошкодження;

проблеми з репродуктивною функцією.

«Ці результати… пропонують критичне розуміння їхньої трансформації, долі та потенційних наслідків для клімату, екосистем і здоров’я людини», — підсумували автори дослідження.

Хоча дослідження ще не стверджує, що пластик глобально змінює клімат, воно доводить: він вже домінує у процесах формування хмар над містами.

