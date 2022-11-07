Плата за житло у притулках і перегляд соцвиплат: що нового готує Польща для українських біженців

Біженці з України у Польщі вже від Нового року будуть платити за проживання у пунктах масового розміщення

У Польщі готують зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України. Як пояснюють його творці, змінювати положення необхідно, щоб адаптувати їх до нинішніх реалій.

Про це інформує видання RMF24.

Посвідки на проживання і дозволи на роботу

Згідно із законодавством нашої сусідки, українці, які перебувають у Польщі понад 9 місяців, повинні подати заяву на подовження посвідки на проживання (karta pobytu).

Однак в уряді хочуть це змінити та дозволити автоматичне подовження терміну перебування.

"Розробляючи на початку березня закон про агресію Росії проти України, ми до кінця не знали, скільки людей до нас приїдуть, і яка кількість з них працюватиме. Зрештою, самі біженці казали, що приїжджають сюди лише на деякий час", – пояснює заступник голови Міністерства внутрішніх справ Павел Шефернакер.

"Зараз ми хочемо адаптувати цей закон до реалій. Наш ринок праці прийняв багато людей на підставі закону, який набрав чинності в березні. На даний момент ми вважаємо, що цих положень на даний момент достатньо і немає потреби подавати подальші заявки на легальну роботу в Польщі", - додає він.

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Згідно з чинним законодавством, громадяни України, які протягом дев’яти місяців легально перебували в Польщі, після закінчення цього терміну можуть подавати заяву про надання їм дозволу на тимчасове перебування (Karta czasowego pobytu). Уже до кінця року скористатися цією процедурою можуть понад 1,4 млн громадян України.

На думку урядовця, зміна також має запобігти хаосу, який може виникнути в держустановах, якщо раптом кілька сотень тисяч людей одночаснонамагався подати заяву на продовження терміну перебування.

"Ми впорядковуємо цей процес, щоб ті, хто почав працювати в Польщі, могли спокійно працювати далі. Наш ринок праці прийняв близько 450 тисяч людей. Пам’ятаймо, що вони також сприяють нашому економічному успіху", – додає Павел Шефернакер.

Плата за проживання

Від січня у Польщі планують запровадити з плату за проживання в місцях колективного розміщення – наприклад, у різних центрах, хостелах, пансіонатах тощо. Якщо вони не приступлять до роботи через 3 місяці і все одно не зможуть винайняти квартиру та покинуть центр, їм доведеться покривати 100 відсотків таких витрат.

Попередньо повідомлялось, що пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні самотні матері будуть звільнені від оплати. Чи буде збережена ця норма, урядовець не уточнив.

Зміна щодо соціальних виплат

Уряд також хоче заморозити соціальні виплати для людей, які отримують їх у Польщі і не перебувають там постійно.

"Ми хочемо, щоб переваги отримували люди, які дійсно живуть, працюють і функціонують у нашому суспільстві. Якщо така особа залишить нашу країну і через деякий час повернеться, то в процедурі буде пояснено, чи вона дійсно перебуває в Польщі, чи на даний момент центром її життя є Україна, - резюмує заступник міністра.

Наразі проєкт змін до спецзакону перебуває на міжвідомчому погодженні. Його можуть ухвалити найраніше 20 листопада.

Раніше повідомлялося, що польський уряд планує кілька нововведення для українських біженців. Зокрема, обов'язковим стане отримання номер PESEL, сплата проживання у пунктах масового розміщення тощо.

Крім того, у Польщі перевіряють українських біженців, які виїздять з Польщі на понад місяць, і скасовують таким особам виплати за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунський". Вже понад 80 тисяч громадян України залишилися без виплат внаслідок тривалого виїзду з Польщі.

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