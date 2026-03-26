Платять до 3800 євро на місяць за творчість в тиші: у країні ЄС шукають митців

У Фінляндії розпочався прийом заявок на участь у програмі «Резиденція Саарі 2027», яка дозволяє митцям на два місяці зануритися у творчість у спокійному середовищі та отримати фінансову підтримку.

Про це повідомили в фонді Kone.

Подати заявку можна від 1 до 31 березня 2026 року до 16:00 за місцевим часом.

До участі запрошують професійних митців, творчі дуети та мистецькі групи. Відбір відбувається через онлайн-заявку з додатками. При цьому організатори попереджають, що через запланований капітальний ремонт у 2027 році кількість місць буде меншою.

Індивідуальні резиденти отримують житло та щомісячний грант, розмір якого залежить від досвіду. Він становить від 2700 до 3800 євро на місяць. Грант покриває витрати на проживання, дорогу та інші потреби під час перебування.

Для груп передбачено щотижневі виплати — від 800 до 3200 євро на особу залежно від тривалості перебування. У складі групи має бути від трьох до десяти учасників.

Резиденція також пропонує підтримку екологічних подорожей для митців із-за кордону та окремі програми допомоги для учасників із країн Глобального Півдня.

Обов’язковою умовою є проживання та робота в резиденції щонайменше 42 дні. Імена відібраних учасників оголосять 17 червня 2026 року.

